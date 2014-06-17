Населення України без урахування Криму становить 43 млн осіб - Держстат

Про це повідомляється на сайті Держслужби статистики.

Згідно з повідомленням, із урахуванням Криму населення України мало б становити на 1 травня 45 млн 363,3 тис. осіб, що на 15 тис. менше показника на 1 квітня.

Для материкової частини країни кількість новонароджених із початку року станом на 1 травня становило 152,8 тис., кількість померлих – 226,9 тис. осіб.

За інформацією Держстату, міське населення материкової України на 1 травня становило 29,7 млн осіб, сільське – 13,3 млн.

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У регіональному розрізі найбільша чисельність населення зареєстрована в Донецькій області – 4,32 млн осіб, найменша – в Чернівецькій області (905 тис.). Населення Києва на 1 травня становило 2,8 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України в березні 2014 року скоротилася на 17 тис. осіб і на 1 квітня становила 45 млн 378 тис. жителів. При цьому порівняно з показником на 1 квітня 2013 року населення країни скоротилося на 135,4 тис. осіб. В Україні станом на 1 квітня в містах проживало 31,3 млн осіб, у селах - 14,1 млн осіб.