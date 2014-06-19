Із зони АТО переселено вже 10,5 тисяч осіб

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1 +1», заявила представник уповноваженого з прав людини Ірина Кушнір.

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Вона зазначила, що держава виявилася не готова до ситуації з появою вимушених переселенців всередині країни, вона виявилося нездатною координувати дії своїх міністерств і відомств, і перші кроки з облаштування переселенців на нових місцях взяли на себе волонтери.

"Ми щодня моніторимо ситуацію, співпрацюємо з Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Станом на 18 червня переселених із зони АТО осіб нараховується 10,5 тис. і щодня їх кількість зростає", - сказала Ірина Кушнір. При цьому вона зазначила, що з них 700 осіб - це інваліди та літні люди, які потребують особливого догляду, а також 4200 дітей.