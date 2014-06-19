У Донецькій області підірваний міст на дорозі Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на Службу автомобільних доріг Донецької області.

«18 червня близько 15.30 невідомими особами був підірваний міст на км 58+594 автомобільної дороги загального користування Т0517 Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка на в'їзді в селище Благодатне Амвросіївського району», - сказано в повідомленні.

Читайте такожТерористи підірвали міст у Станиці-Луганській, щоб перекрити рух в ЛуганськІ зазначено, що внаслідок вибуху пошкоджено покриття мосту, зруйновано три з п'яти балок прогонової будови і проміжна опора.

У зв'язку з інцидентом, Службою автодоріг в Донецькій області прийнято рішення про закриття руху мостом.

Служба автодоріг області інформує водіїв про те, що у зв'язку з пошкодженням мосту в даний час існує два варіанти об'їзду аварійної ділянки маршрутами Шахтарськ-Зугрес-Степано-Кринка-Кутейникове-Амвросіївка і Шахтарськ-Зугрес-Харцизьк-Іловайськ-Кутейникове-Амвросіївка.