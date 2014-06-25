У Слов'янську на дні озера водолаз знайшов сотні тіл терористів
11:20, 25 червня 2014Суспільство
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Втрати терористів у Слов'янську настільки великі, що вони не знають, куди дівати тіла вбитих, повідомив виконувач обов`язків начальника головного управління по роботі з особовим складом збройних сил Олександр Розмазнін.
фото REUTERS
Раніше ЗМІ повідомляли про переповнені місцеві морги, свіжі могили в лісосмугах, а також масовий вивіз домовин у Росію. Тепер знайдено масове захоронення на дні озера, передає ТСН.ua.
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"У Слов'янську водолаз, досліджуючи озеро, натрапив на кілька сотень трупів. Це - непоховані сини російського "отєчєства". Ось таким чином вони ховають тих бойовиків. Це нікому не відомі братські могили, які заповнюються бойовиками з Росії, які будуть вважатися безвісти зниклими", - зазначив Олександр Розмазнін, виступаючи в ефірі одного з телеканалів (на відео - з 9 хв 25 сек).
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