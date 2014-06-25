У Слов'янську на дні озера водолаз знайшов сотні тіл терористів

Раніше ЗМІ повідомляли про переповнені місцеві морги, свіжі могили в лісосмугах, а також масовий вивіз домовин у Росію. Тепер знайдено масове захоронення на дні озера, передає ТСН.ua.

Читайте такожЗ'явилося відео, як у Слов'янську терористів ховають прямо на вулиці

"У Слов'янську водолаз, досліджуючи озеро, натрапив на кілька сотень трупів. Це - непоховані сини російського "отєчєства". Ось таким чином вони ховають тих бойовиків. Це нікому не відомі братські могили, які заповнюються бойовиками з Росії, які будуть вважатися безвісти зниклими", - зазначив Олександр Розмазнін, виступаючи в ефірі одного з телеканалів (на відео - з 9 хв 25 сек).