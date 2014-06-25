Порошенко заявляє, що вже 27 червня Україна стане повноправним асоційованим членом ЄС

11:31, 25 червня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що вже у п'ятницю, 27 червня, Україна стане повноправним асоційованим членом Європейського Союзу.

европарламент евросоюз / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на зустрічі представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади "День діалогу".

Порошенко нагадав, що у п'ятницю в Брюсселі буде підписано економічну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом.Читайте такожПрезидент ЄП розповів, у якому випадку асоціація з Україною стане проблематичною

"Відбудеться те, це за що ми наполегливо боролися протягом багатьох років", - наголосив він.

Водночас, президент зауважив, що на цьому робота над євроінтеграцією не завершиться й Україні одразу після підписання угоди доведеться імплементувати угоду в законодавство та в українське життя.

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