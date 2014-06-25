Порошенко заявляє, що вже 27 червня Україна стане повноправним асоційованим членом ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на зустрічі представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади "День діалогу".

Порошенко нагадав, що у п'ятницю в Брюсселі буде підписано економічну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом.Читайте такожПрезидент ЄП розповів, у якому випадку асоціація з Україною стане проблематичною

"Відбудеться те, це за що ми наполегливо боролися протягом багатьох років", - наголосив він.

Водночас, президент зауважив, що на цьому робота над євроінтеграцією не завершиться й Україні одразу після підписання угоди доведеться імплементувати угоду в законодавство та в українське життя.