Терористи напали на міліціонерів біля аеропорту в Луганську

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 25 червня близько 00.20 озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфльований одяг, скоїли напад на співробітників міліції, які несли службу з охорони радіолокаційної станції, розташованої біля аеропорту Луганська.

В результаті нападу співробітників міліції побили, і забрали два автомати АКСУ-74 і 60 патронів. Співробітники міліції перебувають у медустанові.

Даний факт зареєстровано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці українські військові відбили напад на аеродром в місті Краматорськ Донецької області.