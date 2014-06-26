Терористи напали на міліціонерів біля аеропорту в Луганську
15:19, 26 червня 2014Політика
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Озброєні сепаратисти 25 червня здійснили збройний напад на співробітників міліції біля аеропорту в Луганську.
Біля Луганського аеропорту нове зіткнення / airport.lg.ua
Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 25 червня близько 00.20 озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфльований одяг, скоїли напад на співробітників міліції, які несли службу з охорони радіолокаційної станції, розташованої біля аеропорту Луганська.
В результаті нападу співробітників міліції побили, і забрали два автомати АКСУ-74 і 60 патронів. Співробітники міліції перебувають у медустанові.
Даний факт зареєстровано.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці українські військові відбили напад на аеродром в місті Краматорськ Донецької області.
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