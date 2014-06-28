У центрі Донецька невідомі викрали три інкасаторські машини

Про це повідомляє "Остров" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Невідомі в масках і з автоматичною вогнепальною зброєю, назвавшись представниками самопроголошеної Донецької народної республіки, незаконно заволоділи двома спецавтомобілями "Фольцваген" і одним автомобілем "Опель".

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