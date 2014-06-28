В Одесі розгорнули найбільший прапор України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода», прапором повністю накрили Потьомкінські сходи.

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За словами представників організації, які привезли прапор-рекордсмен в Одесу, акція символізує єдність українців.

В молодіжній організації висловили сподівання, що найближчим часом прапор розгорнуть на найбільшій площі в Європі - в Харкові. А останньою точкою його туру повинен бути Донецьк.

В цьому році своє турне прапор почав зі Львова в рамках форуму молоді «Схід і Захід разом». Згодом прапор побував у Луцьку, Умані, Чернівцях, Черкасах, Миколаєві та інших містах.

Прапор виготовили в 2012 році до Дня Незалежності України. Вперше розгорнули у Києві біля Національного університету ім. Т. Шевченка. Прапор занесений в Книгу рекордів України як найбільший у світі український прапор. Його пропорції - 40х60 м, а площа - 2400 кв. м