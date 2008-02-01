Україна після вступу до СОТ може висунути ряд вимог Росії

Україна, в разі свого вступу до Світової організації торгівлі (СОТ), як член цієї організації може поставити перед Росією ряд вимог, необхідних для її вступу до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти під час "круглого столу" в режимі відеомосту "Київ-Москва" на тему "Нові пропозиції уряду України в енергетичному секторі - економічні і політичні аспекти" сьогодні в Києві.

Директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Володимир САПРИКІН відзначив, що держава, яка першою вступає до СОТ, може висунути наступній країні, яка бажає вступити до цієї організації, ряд вимог.

"Я думаю, що якщо Україна вступить першою, то тут можуть бути зачеплені такі сфери як експортні мита на вивезення нафти з Росії до України. Другий момент - розробка якогось довгострокового механізму постачань газу і гарантії в частині ціноутворення", - сказав він.

"Україна, у разі свого вступу, безперечно, може, і, безперечно, пред`являтиме свої вимоги до Росії", - відзначив керівник Центру енергетичних досліджень (м. Київ) Костянтин БОРОДІН.

У свою чергу директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО відзначив, що якщо такі вимоги буде висунуто, то це стане новою темою для конфлікту в двосторонніх відносинах.

"Російська сторона зараз побоюється реекспорту щодо ряду товарних груп через територію України у зв`язку із зниженням тарифів. І тут Росія вбачає якийсь виклик для своїх економічних інтересів", - відзначив він.

В.ФЕСЕНКО вважає, що тема врегулювання відносин між Росією і Україною у зв`язку зі вступом останньої до СОТ повинна бути однією з головних під час візитів Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви, запланованих на другу половину лютого цього року. "Інакше, ми наштовхнемося на нові конфлікти в економічній сфері", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, пакет документів щодо вступу України до СОТ буде внесено на розгляд у рамках засідання Генеральної ради цієї організації 5 лютого. Після можливого схвалення Генеральною радою Україна повинна ратифікувати ухвалене рішення не пізніше 4 липня 2008 року. Тільки після ратифікації Україна набуде членства в СОТ впродовж 30 днів.

Раніше офіційний Київ не раз заявляв, що не має наміру, в разі вступу до СОТ раніше Росії, висувати їй додаткові вимоги.