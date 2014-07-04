Більшість українців негативно оцінили діяльність президента Росії

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного благодійним фондом "Майдан закордонних справ" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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Так, діяльність Володимира Путіна "цілком негативно" оцінили 57,6% опитаних (у порівнянні з 19,8% у минулому році), "цілком позитивно" оцінили 7,1% респондентів (у порівнянні з 12,2% в 2013 році).

Росію в червні цього року "повністю позитивно" оцінили 8,9% опитаних (порівняно з 16,9% в 2013 році), а "повністю негативно" - 42,7% респондентів (у 2013 році - 13,8%).

В цьому році відносини України з Росієюяк дружні оцінили 1,9% опитаних, а як ворожі і конфліктні - 42,4% і 40%, відповідно.

Крім того, 52% респондентів вважають, що через 5-10 років більше користі Україні принесе інтеграція з ЄС; 15% вважають більш корисною інтеграцію з Росією та іншими країнами СРСР; 16% опитаних висловили думку, що ці процеси однаково корисні; на думку 7% респондентів - жоден з цих процесів не принесе користі, 10% опитаних вагалися з відповіддю.

Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану "повністю позитивно" оцінили 8,5% (у порівнянні з 11,7% в 2013 році), а "повністю негативно" - 34,4% (у порівнянні з 17,6% в минулому році).

В енергетичній сфері відносини з Росією вважають вигідними 27,4% опитаних, а 36,1% респондентів вважають найбільш корисним енергетичне співробітництво з ЄС.

Переважна більшість опитаних - 69,3% - вважають, що Росія здійснює систематичний інформаційний вплив на Україну, а 75% не задоволені ефективністю державних органів у протидії цьому.

Опитування, в ході якого проінтерв'ювали 2001 особу старше 18 років, проводилося з 31 травня по 5 червня в усіх областях, окрім Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.