Порошенко і Яценюк висловили співчуття у зв'язку зі смертю митрополита Володимира

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк висловили співчуття у зв'язку зі смертю предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира.

Про це повідомляє прес-служби глави держави і Кабміну.

«З життя пішов видатний духовний лідер, який очолював Церкву в часи її відродження після десятиліть жорстокого гоніння. Власним прикладом він закликав до життя за заповідями Господніми, до милосердя та благодійності, примирення і порозуміння. Всі його служіння архіпастиря було сповнене любові до рідної України», - йдеться у співчутті глави держави.

Порошенко висловив співчуття єпископату, духовенству, чернецтву та вірним церкви.

«Висловлюю глибокі співчуття єпископату, духовенству, мирянам і всієї Повноти Української Православної Церкви у зв'язку зі смертю її предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Володимира. Церква і народ втратили мудрого провідника, визнаного богослова, пастиря, який для багатьох був взірцем високої духовності й людяності», - зазначив Яценюк у співчутті.

За його словами, «блаженніший Володимир щиро любив свою Батьківщину і зичив їй єдності та процвітання. Він бачив Україну вільною державою в європейській сім'ї народів і мужньо протистояв і політичного тиску, і смертельній хворобі. Владика залишив по собі сотні учнів і численні храми, духовні школи, монастирі і добру пам'ять мільйонів українців».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він проходив лікування в одній з київських клінік.

Також у Володимира було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операцію на серці і стегні.

Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не отримував належного лікування.