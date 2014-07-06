Тисячі вірян прийшли попрощатися з митрополитом Володимиром

Тисячі віруючих прийшли до Києво-Печерської лаври провести в останню дорогу предстоятеля УПЦ, Митрополита Київського та всієї України Володимира.

Як передає «5 канал», людей зібралося настільки багато, що черга починається від лаврських воріт до Успенського собору - а це десятки метрів.

Митрополит Володимир пішов з життя у ніч проти суботи, на 79-му році життя. Він багато хворів, а в останні місяці лікувався у Київському центрі серця. Сьогодні ж у Києво-Печерській лаврі проводять божественну літургію та церемонію прощання.

Читайте такожПорошенко попрощався з митрополитом Володимиром у Києво-Печерській Лаврі

Відспівування Митрополита Володимира служить митрополит Чернівецький та Буковинській Онуфрій.

Навколо Лаври з’явилася варта – близько тисячі правоохоронців, які запобігають можливим провокаціям.