Ющенко доручив Тимошенко зібрати козаків до Києва, перейменувати вулиці і зняти кіно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів розробити за участю Національної академії наук у місячний строк та затвердити план заходів на 2008 рік з відзначення 360-ї річниці від початку Національно-визвольної війни під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького.

Текст відповідного указу (№78/2008 від 1 лютого) оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

У плані заходів Президент доручив Кабміну, зокрема, передбачити: проведення у навчальних закладах та закладах культури тематичних заходів з висвітлення державотворчої, політичної та військової діяльності гетьмана України Богдана Хмельницького та його соратників; активізацію наукових досліджень, підготовку та публікацію тематичних збірок документів козацької доби, збірників наукових праць та монографій; створення документального та художнього фільмів, присвячених Національно-визвольній війні українського народу середини XVII століття під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького; вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування у 2008 році заходів з відзначення 360-ї річниці подій, пов`язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.

Разом з тим, Президент доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити за участю Ради Українського козацтва проведення у лютому 2008 року у місті Києві Всеукраїнського з`їзду козацьких організацій України, приуроченого до 360-ї річниці подій, пов`язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького; вивчити питання щодо присвоєння окремим навчальним закладам, установам, військовим частинам імені гетьмана Богдана Хмельницького та його соратників, а також відповідного найменування чи перейменування в установленому порядку проспектів, площ, вулиць та парків у населених пунктах України; вирішити в установленому порядку питання про спорудження пам`ятників Богдану Хмельницькому та його соратникам у містах Сімферополі та Севастополі, в обласних центрах, інших населених пунктах, а також установлення пам`ятних знаків та меморіальних дощок у місцях, пов`язаних з їх життям та діяльністю.

Крім того, Президент доручив Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення у 2008 році закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення 360-ї річниці подій, пов`язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.

Також Президент доручив Державному комітету телебачення та радіомовлення України організувати цикли теле- і радіопередач, присвячених життю і діяльності гетьмана України Богдана Хмельницького, його соратників, та забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо відзначення 360-ї річниці подій, пов`язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття під проводом гетьмана Б.Хмельницького.

Довідка УНІАН. В 1648-1657 роках під проводом Богдана Хмельницького відбулася Національно-визвольна війна українського народу, під час якої Річ Посполита втратила контроль над центральною частиною українських етнічних земель, на базі яких постала козацька держава «Військо Запорозьке» на чолі з гетьманом, що проіснувала до 1760-х років.