Порошенко робить все, аби знизити для киян дискомфорт від пересування його кортежу – керівник ДУС
Президент України Петро Порошенко робить все можливе, аби знизити дискомфорт мешканців Києва від пересування його кортежу містом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав керівник Державного управління справами (ДУС) Сергій Березенко.
Він нагадав, що питанням охорони і пересування президента займається Управління державної охорони (УДО), а не ДУС.
Водночас він підкреслив, що не можна легковажити цим питанням в умовах, коли країна фактично перебуває в стані війни і на території багатьох міст, в тому числі і в Києві, є багато нелегальної зброї, зокрема і важкої.
“Повірте мені, президент робить усе необхідне для того, щоб цей кортеж був максимально скромний, і не навантажував своєю присутністю людей”, - сказав він.Читайте такожНа інавгурацію Порошенка Лукашенко приїхав у шикарному кортежі - ЗМІ
Він зауважив, що президент має настільки щільний графік, що з роботи повертається не раніше 1-2 ночі. Тому це не може створювати проблем для киян взагалі.
Говорячи про літаки, гвинтокрили та машини, якими користувався екс-президент Янукович, Березенко зауважив, що більшість з цих машин та вертольотів брались в оренду і держава оплачувала їх експлуатацію. Більше того, вони всі зникли разом з колишнім президентом.
На балансі ДУС сьогодні перебуває два літаки Мі-8 і 2 літаки: “перший борт” - аеробус та Ан-74.
“Це все, що є на сьогодні в розпорядженні ДУС. Президент державним літаком літав лише один раз”, - сказав він, пояснивши,що мова іде про державний візит до Брюсселя, де глава держави підписував Угоду про асоціацію.
Він підкреслив, що пересування спецлітаком для президента є важливим, в тому числі і для його безпеки, і для керування країною, оскільки літак оснащений спецзв'язком.