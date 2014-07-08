Порошенко робить все, аби знизити для киян дискомфорт від пересування його кортежу – керівник ДУС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав керівник Державного управління справами (ДУС) Сергій Березенко.

Він нагадав, що питанням охорони і пересування президента займається Управління державної охорони (УДО), а не ДУС.

Водночас він підкреслив, що не можна легковажити цим питанням в умовах, коли країна фактично перебуває в стані війни і на території багатьох міст, в тому числі і в Києві, є багато нелегальної зброї, зокрема і важкої.

“Повірте мені, президент робить усе необхідне для того, щоб цей кортеж був максимально скромний, і не навантажував своєю присутністю людей”, - сказав він.Читайте такожНа інавгурацію Порошенка Лукашенко приїхав у шикарному кортежі - ЗМІ

Він зауважив, що президент має настільки щільний графік, що з роботи повертається не раніше 1-2 ночі. Тому це не може створювати проблем для киян взагалі.

Говорячи про літаки, гвинтокрили та машини, якими користувався екс-президент Янукович, Березенко зауважив, що більшість з цих машин та вертольотів брались в оренду і держава оплачувала їх експлуатацію. Більше того, вони всі зникли разом з колишнім президентом.

На балансі ДУС сьогодні перебуває два літаки Мі-8 і 2 літаки: “перший борт” - аеробус та Ан-74.

“Це все, що є на сьогодні в розпорядженні ДУС. Президент державним літаком літав лише один раз”, - сказав він, пояснивши,що мова іде про державний візит до Брюсселя, де глава держави підписував Угоду про асоціацію.

Він підкреслив, що пересування спецлітаком для президента є важливим, в тому числі і для його безпеки, і для керування країною, оскільки літак оснащений спецзв'язком.