Волонтери передали силам АТО майже 9 тис. бронежилетів - РНБО
14:52, 09 липня 2014Суспільство
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Волонтери передали силам АТО 8886 бронежилетів.
Волонтери передали військам майже 9 тисяч бронежилетів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Стосовно кількості бронежилетів, яку передали волонтери силам, які беруть участь в АТО, то загальна кількість складає 8 тис. 886, зокрема до МВС було передано 4 тис. 860, Державній прикордонній службі – 1 тис. 450 та у Міністерство оборони – 2 тс. 576», - зазначив він.
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