У Луганську за останню добу поранені шість осіб – міськрада

«У антикризовий центр «15-77» надійшло 1176 звернень. По вулиці Краснодонська, 6 в результаті збройних протистоянь були поранені дві людини. Також по вулиці 3-тя Будівельна постраждав чоловік. Одна жінка отримала вогнепальне поранення по вулиці Філатова. У районі кварталу Волкова в результаті конфлікту чоловік отримав вогнепальне поранення. У районі парку 1-го Травня вогнепальне поранення також отримав ще один чоловік. Всім постраждалим надана перша медична допомога, доставлені в лікувальні установи міста», – йдеться в повідомленні.

Про це пише "Радіо Свобода".

За даними місцевої влади, 9 липня на території Луганська вівся артобстріл, в результаті якого постраждали люди, пошкоджені об’єкти.

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«Впродовж минулої доби навколо міста відбувалися збройні зіткнення. У різних частинах Луганська були чутні звуки артилерійського обстрілу. В результаті попадання снарядів на територію селища Чільне-1 вулицями Вільхова, Дарвіна було пошкоджено фасад житлового будинку, вибито скло, пошкоджений паркан. В результаті вибуху в селищі Тепличне по вулиці Молодіжна був зруйнований житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили в мерії, вчора на території обласного центру були зафіксовані аварії і пошкодження в системах життєзабезпечення внаслідок бойових дій. «Так, від системи електропостачання були відключені 335 абонентів у селищі Тепличне. Від систем водопостачання та водовідведення відключено понад 520 користувачів, що проживають в північній частині Кам’янобрідського району», – йдеться в повідомленні. Відновлювальні роботи тривають.