Цими вихідними в Україні пройдуть потужні грозові дощі
12-13 липня в Україні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних, північних і центральних областях. Очікуються сильні зливи, місцями грози, град і шквали. На півдні і сході також локальні дощі можливі, але меншої інтенсивності.
Температура повітря буде контрастною: від +18 градусів у західних областях до +34 градусів на півдні і сході України.
Про це пише сайт opogode.ua.
У західній частині очікуються грозові дощі, місцями сильні опади, град та поривчастий вітер до 15-20 м / с. Температура повітря вночі +9 +15, вдень +18 +23 градуси, 13 липня +25 +27 градусів.
У північних областях пройдуть дощі з грозами, місцями сильні опади, град та шквали. Температура повітря вночі +13 +19, вдень +24 +29 градусів.
У центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні опади, град та шквали. Температура повітря вночі +13 +12, вдень +25 +32 градуси.
На сході пройдуть локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +25 +32 градуси.
У південній частині місцями локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +17 +22, вдень +26 +34 градуси.
В Києві очікуються грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі +15 +17, вдень +25 +27 градусів.
Вітер - південно-східний, 5-12 м/с.