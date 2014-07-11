Цими вихідними в Україні пройдуть потужні грозові дощі

Температура повітря буде контрастною: від +18 градусів у західних областях до +34 градусів на півдні і сході України.

Про це пише сайт opogode.ua.

У західній частині очікуються грозові дощі, місцями сильні опади, град та поривчастий вітер до 15-20 м / с. Температура повітря вночі +9 +15, вдень +18 +23 градуси, 13 липня +25 +27 градусів.

У північних областях пройдуть дощі з грозами, місцями сильні опади, град та шквали. Температура повітря вночі +13 +19, вдень +24 +29 градусів.

У центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні опади, град та шквали. Температура повітря вночі +13 +12, вдень +25 +32 градуси.

На сході пройдуть локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +25 +32 градуси.

У південній частині місцями локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +17 +22, вдень +26 +34 градуси.

В Києві очікуються грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі +15 +17, вдень +25 +27 градусів.

Вітер - південно-східний, 5-12 м/с.