У Харкові сталася бійка між учасниками Майдану і Антимайдану
18:36, 13 липня 2014Суспільство
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У Харкові пройшли мітинги учасників Майдану і Антимайдану, під час яких між ними відбулася сутичка.
У Харкові під час віче сталася бійка / фото Твіттер @UKRghost
Обидві групи зібралися на площі біля пам'ятника Леніну, між ними став кордон міліції, передає Громадське ТБ.
Проросійські мітингувальники скандували "Фашизм не пройде", прихильники Майдану співали пісню про Володимира Путіна і тримали українські прапори та прапор НАТО.
Міліціонери вивели з натовпу одного з мітингувальників, який вів себе агресивно, і стали кордоном між двома мітингами.
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