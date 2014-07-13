У Харкові сталася бійка між учасниками Майдану і Антимайдану

Обидві групи зібралися на площі біля пам'ятника Леніну, між ними став кордон міліції, передає Громадське ТБ.

Проросійські мітингувальники скандували "Фашизм не пройде", прихильники Майдану співали пісню про Володимира Путіна і тримали українські прапори та прапор НАТО.