У Луганську бойовики обстріляли житлові райони з мінометів і гаубиць - жителі міста

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За їх словами, в кварталі їм. Щербакова,1, де розташований пологовий будинок, із системи «Град» бойовики зробили 2 залпи у бік житлового сектора. Також з території заводу електронного машинобудування (розташований на вул. Челюскінців) був проведений обстріл з гаубичних знарядь житлового кварталу «Мирний».

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Снєгірьов також повідомив, що зараз в Луганську «працюють міномети терористів на території Східно-українського університету, і з урахуванням дальності їх стрільби йде обстріл районів Кам'яний Брід і Велика Вергунка».