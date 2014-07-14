На кримські пляжі повертаються паркани - ЗМІ

В селищі Кореїз, в Криму, на пляжі місцевого спа-готелю з'явився паркан, а з відпочиваючих стягується плата за вхід.

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Як повідомили кореспонденту агентства працівники пляжу на касі, ціна входу становить 1 тис. рублів для дорослих, 500 рублів для дітей. Вони також додали, що паркан встановлено з причини переоформлення призначення пляжу, який став оздоровчим.

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При цьому на уточнююче питання кореспондента про те, які саме оздоровчі послуги виявляються на пляжі, співробітники відповісти не змогли.

Паркан, що обмежує вільний доступ на пляж, був демонтований у Кореїзі 21 травня. Тоді заявили, що огородження встановлене незаконно, а виданий раніше дозвіл на їх встановлення буде оскаржуватися в суді.