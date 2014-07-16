В Одесі "замінували" Господарський суд

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, приміщення і територія будівлі обстежені фахівцями вибухотехнічної служби. У результаті ніяких вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено.

«Під час перевірки вказаної інформації правоохоронці прийняли всі першочергові заходи, необхідні для забезпечення безпеки людей. З будівлі було евакуйовано 250 громадян, в тому числі працівників суду», - повідомили у відділі.

Розпочато кримінального провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією цієї статті, за подібні «жарти» передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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Правоохоронцями вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи телефонного хулігана для притягнення його до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

Як повідомляв УНІАН, в 16.25 в чергову частину Одеського міського управління міліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на проспекті Шевченка, 29-А, в будівлі суду, закладено вибуховий пристрій.