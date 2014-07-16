Жителі Слов'янська повертаються в місто

На будівлі міської адміністрації встановлено державний прапор України, а мирні жителі, які виїхали з міста після початку військових дій, тепер спокійно можуть повернутися у рідне місто. Однак за час боїв житлові будинки і будівлі були частково або повністю зруйновані. Жителі Слов'янська поки відчувають незручності у зв'язку з відсутністю нормального продовольчого забезпечення, у багатьох районах міста ще не відновили подачу електроенергії. Між тим городяни замислюються як тепер відновлювати місто і повертатися до нормального життя.