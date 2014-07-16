Біля Ямполя виявили нове поховання терористів

16:25, 16 липня 2014
Суспільство
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Терористи закопують своїх соратників у лісі.

Праоохранители находят новые трупы террористов / Twitter

Як розповіли в обласній міліції Донецька, в лісі неподалікд селища Ямпіль Краснолиманського району, правоохоронці знайшли поховання двох невідомих чоловіків, одягнених у камуфляжну форму, пише «Сьогодні».

«Тіла загиблих перебувають у стані сильних гнильних змін. Характер тілесних ушкоджень, вік, а також інші дані встановлюються», - повідомили правоохоронці.

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