Біля Ямполя виявили нове поховання терористів
16:25, 16 липня 2014Суспільство
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Терористи закопують своїх соратників у лісі.
Правоохоронці знаходять нові трупи терористів / Twitter
Як розповіли в обласній міліції Донецька, в лісі неподалікд селища Ямпіль Краснолиманського району, правоохоронці знайшли поховання двох невідомих чоловіків, одягнених у камуфляжну форму, пише «Сьогодні».
«Тіла загиблих перебувають у стані сильних гнильних змін. Характер тілесних ушкоджень, вік, а також інші дані встановлюються», - повідомили правоохоронці.
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