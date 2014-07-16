Біля Ямполя виявили нове поховання терористів

Як розповіли в обласній міліції Донецька, в лісі неподалікд селища Ямпіль Краснолиманського району, правоохоронці знайшли поховання двох невідомих чоловіків, одягнених у камуфляжну форму, пише «Сьогодні».

«Тіла загиблих перебувають у стані сильних гнильних змін. Характер тілесних ушкоджень, вік, а також інші дані встановлюються», - повідомили правоохоронці.

Читайте такожУ Слов'янську на дні озера водолаз знайшов сотні тіл терористів