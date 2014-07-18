Психологи ДСНС роблять подворовий обхід у Слов'янську

Розпочато надання психологічної та інформаційно-консультаційної допомоги населенню, повідомляє прес-служба ДСНС.

«З метою зменшення та нейтралізації негативного психічного стану населення Слов’янська, психологи ДСНС України розпочали надавати кваліфіковану екстрену психологічну допомогу та відвідують родини мешканців, аби допомогти їм швидше адаптуватися до повоєнних умов проживання. Особлива увага приділяється дітям та людям похилого віку», - зазначив директор Департаменту персоналу генерал-майор служби цивільного захисту Олександр Євсюков.

Читайте такожЧимало дітей на Донеччині стали свідками військових дій і живуть у стані тривоги - ЮНІСЕФСтаном на 18 липня психологічну допомогу отримали вже 36 осіб, надано інформаційно-консультативну допомогу 44 особам.

Також проведено дворовий обхід 221 будинку Слов’янська і надано психологічну, інформаційно-консультативну допомогу 295 особам (31 дитині, 163 особам похилого віку, 23 інвалідам).

Крім того, продовжується надання гуманітарної допомоги населенню. Психологи ДСНС України й надалі продовжуватимуть проводити роботу з мешканцями міста за місцем їхнього проживання.