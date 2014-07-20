В Одесі загорівся трамвай з пасажирами

22:45, 20 липня 2014
Суспільство
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В Одесі зайнявся трамвай з пасажирами. 

В Одесі зайнявся трамвай з пасажирами / dumskaya.net

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, трамвай, що слідував за маршрутом №3, зайнявся на вулиці Люстдорфська дорога. 

«Площа пожежі склала 0,5 кв. м. Благо, пасажири встигли покинути вагон», - повідомили в управлінні.

За попередніми даними, займання спричинило коротке замикання електропроводки.

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