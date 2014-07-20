В Одесі загорівся трамвай з пасажирами
22:45, 20 липня 2014Суспільство
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В Одесі зайнявся трамвай з пасажирами.
Пасажири встигли покинути вагон / dumskaya.net
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, трамвай, що слідував за маршрутом №3, зайнявся на вулиці Люстдорфська дорога.
«Площа пожежі склала 0,5 кв. м. Благо, пасажири встигли покинути вагон», - повідомили в управлінні.
За попередніми даними, займання спричинило коротке замикання електропроводки.
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