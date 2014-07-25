Маріуполь прийняв 476 сімей переселенців із зони АТО

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

У повідомленні уточнили, що це дані станом на 24 липня, але цифри постійно збільшуються.Читайте такожСвятогірськ прийняв близько 20 тисяч біженців з інших населених пунктів Донеччини

Згідно з повідомленням, першими, хто зустрічає переселенців – це Центр допомоги переселенцям на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Надання допомоги кожній такій сім'ї перебуває на особистому контролі міського голови, підкреслили в ОДА.