Журналіста Агаркова сьогодні передадуть українській стороні

За інформацією посольства України в Росії, затриманого у Воронежі журналіста, який з 18 липня перебував у спеціалізованому центрі тимчасового утримання іноземців (населений пункт Єлизаветівка, Воронезька область), "сьогодні планується доставити судовим приставом РФ до одного з пунктів пропуску на українсько-російському кордоні у Харківській області та передати українській стороні".

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Нагадаємо, Євген Агарков був заарештований представниками російської імміграційної служби у Воронежі 18 липня через відсутність акредитації при міністерстві закордонних справ Росії. Журналіст поїхав у Воронеж для висвітлення подій навколо української льотчиці Надії Савченко, яку звинувачують у загибелі поблизу Луганська російських журналістів Ігоря Корнелюка та Антона Волошина, які співпрацювали з терористами.

Адміністративний суд визнав Євгена Агаркова винним у "нелегальній роботі в якості журналіста" і засудив його до висилки з Росії та заборонив 5 років в’їжджати до країни. Журналісту також призначили штраф у розмірі 2 тис. рублів (40 євро).