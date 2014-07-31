У Шахтарську "російські комісари" відібрали в чоловіка гроші, будинок і три авто

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Запорізькій області.

Як розповів чоловік, 13 липня цього року невідомі особи, які представилися "народним комісаріатом Російської Федерації", погрожуючи застосуванням автоматичної зброї, зайшли до будинку за місцем його мешкання, де відкрито заволоділи його майном, а саме: мисливським карабіном, трьома автомобілями, грошима у сумі 150000 гривень та 10000 доларів США і незаконно заселились у вказаний будинок.

Читайте такожТерористи на Донбасі крадуть навіть овець і переганяють їх у Росію"Після скоєного на нього нападу заявник переїхав для тимчасового мешкання у місто Бердянськ. Одразу до міліції не звертався, так як намагався психологічно оговтатись від вчиненого злочину", - повідомили у міліції.

За даним фактом слідчим слідчого відділення ГУМВС України в Запорізькій області розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією ч. 4 ст.187 КК України (розбій). Розслідування справи узято на контроль ГУМВС.