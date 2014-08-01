У Донецькій області за минулу добу викрадено 54 автомобіля

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з повідомленням, зокрема, в Кіровському районі Донецька четверо невідомих у камуфляжній формі, озброєні автоматами, з двору приватного будинку викрали автомобіль «Тойота Пріус», що належить управлінню ДАІ в Донецькій області.

Також до міліції звернулася мешканка Донецька з заявою про те, що група озброєних осіб у камуфляжі під загрозою застосування автоматів заволоділи вантажним автомобілем «Фольксваген транспортер», що належить їй.Читайте такожТерористи у Донецьку викрали автомобілі «Лікарів без кордонів»

У Донецьку до міліції надійшло повідомлення про те, що з підземного паркінгу в офісній будівлі на вул. Пушкіна невідомі особи у камуфляжній формі під загрозою застосування вогнепальної зброї заволоділи 3 автомобілями, що належать приватним компаніям.

У Макіївці невстановлені особи (кількість встановлюється) у камуфляжній формі, перебуваючи на території Макіївської філії Єнакіївського метзаводу, під загрозою застосування предметів схожих на автомати незаконно заволоділи 6 автомобілями: "Міцубісі Паджеро", "Фольксваген-Пасат "Шкода Октавія", «УАЗ U39094ВН6", "Шевроле-Нива ", "УАЗ Патріот ","Тойота RAV4», «Шевроле Каптіва». Сума збитків і обставини події встановлюються.

У місті Сніжному невстановлені особи у камуфляжній формі, які назвалися представниками «Донецької народної республіки», під загрозою застосування автоматів незаконно заволоділи 10 автомобілями: «ГАЗ - 32221», «ГАЗ-2705226», «ГАЗ-31105-101», «КАМАЗ -53212 », «ГАЗ-33021», «ГАЗ-32213-14», «ГАЗ-705» « УАЗ-3741», «ВАЗ-21043», «ВАЗ 21044», що належать машинобудівному заводу АТ «Мотор Січ» у Сніжному.

У Торезі невідомі особи у камуфляжній формі з автоматичною зброєю незаконно заволоділи 2 службовими автомобілями Торезького ГО - «ВАЗ-2110», «УАЗ-31514» і 2 службовими автомобілями ДАІ - «ВАЗ-21093» і «Деу-Сенс».

Також 30 липня невстановлені особи у камуфляжній формі і масках, перебуваючи біля АЗС Paralell, розташованої на автодорозі «Ясинувата-Донецьк», під загрозою застосування автоматів незаконно заволоділи автомобілем Ford Focus, який належить 30-річному заявникові.Читайте такожБойовики використовують автомобілі «швидкої допомоги» для свого переміщення і перевезення зброї

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене за попередньою змовою групою осіб, або об‘єднане з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або із загрозою застосування такого насильства, або якщо вони заподіяли значної матеріальної шкоди).