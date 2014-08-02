У Дніпропетровській і Полтавській областях горіло 60 га лісу

У Дніпропетровській та Полтавській областях горіло 60 гектарів лісу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, поблизу с. Гвардійське Новомосковського району на Дніпропетровщині вчора, 1 серпня, о 12.50 виникла пожежа в лісовому масиві ДП «Новомосковське військове лісництво».

О 20.00 силами пожежно-рятувальних підрозділів, працівників та техніки лісгоспу, військовослужбовців гарнізону та співробітників міліції (загалом 200 осіб та 43 одиниці техніки) пожежу вдалося локалізувати окремими осередками на площі близько 40 га, у тому числі 2 га – верхової пожежі.

Загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

Станом на ранок 2 серпня здійснюється патрулювання лісового масиву та ліквідація осередків горіння. Причина загоряння наразі встановлюється.

Також 1 серпня о 16.00 в лісовому масиві ДП «Полтаваоблагроліс» неподалік села Кустолові Кущі Кобеляцького району виникла пожежа.

О 22.55 силами пожежно-рятувальних підрозділів, працівників та техніки лісгоспу (загалом 173 осіб та 28 од. техніки) низову пожежу було локалізовано окремими осередками на площі близько 20 га. Загиблих та постраждалих унаслідок події немає.

Станом на 07:00 2 серпня здійснюється патрулювання лісового масиву та ліквідація осередків горіння. Причина загоряння наразі встановлюється, йдеться в повідомленні.