Харківські патріоти провели акцію біля будинку жінки, що добивала поранених євромайданівців

У неділю, 3 серпня, активісти Євромайдану з Харкова приїхали в Чугуїв Харківської області, щоб провести проукраїнську акцію і влаштувати мітинг біля будинку активістки Антимайдану.

Про це пише mykharkov.info.

Разом з майданівцями до акції приєдналися футбольні фанати і активісти «автомайдану».

Після акції мітингувальники пішли до будинку активістки Антимайдану, яка 13 квітня брала участь у масових заворушеннях та побитті майданівських активістів у Харкові.

«Ми прийшли до будинку головної сепаратистки Чугуєва. У нас є інформація про те, де живе кожен ватник у цьому місті. Хочемо нагадати всім, кого дратує українська символіка: чемодан, вокзал, Росія. Слава Україні», - написав один з активістів на своїй сторінці в соціальній мережі.

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Як повідомлялося, 13 квітня люди з георгіївськими стрічками, озброєні бітами і палицями, напали на прихильників єдиної України, коли ті вже завершили свій мітинг і розходилися по домівках невеликими групами в центрі Харкова.

Кількох євромайдановців наздогнали і побили на вході в метро. Жінки з георгіївськими стрічками намагалися добити закривавлених активістів ногами, вигукуючи при цьому: «Нелюди!».