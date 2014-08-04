У Маріуполі затримано редактора газети Донецької міськради, яка займалася пропагандою тероризму
05:13, 04 серпня 2014Суспільство
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У Маріуполі при спробі виїхати в тимчасово окупований Крим затримано громадянку України редактора офіційного друкованого органу Донецької міськради - «Муніципальної газети» Олену Блоху, яка займалася пропагандою тероризму.
У Маріуполі затримано редактора газети Донецької міськради, яка займалася пропагандою тероризму / 5 канал
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Інформаційно-аналітичного центру РНБО України.
У повідомленні наголошується, що наразі «тривають активні заходи із затримання терористів». Однією із затриманих стала і Блоха, яка, будучи редактором "Муніципальної газети" Донецької міськради очолила Департамент зв'язків з громадськістю «уряду» самопроголошеної «Донецької народної республіки».
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Блоха в газеті та на однойменному сайті Муніципальної газети» публікувала різну інформацію сепаратистської, антиукраїнської спрямованості.
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