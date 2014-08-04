У Миколаєві невідомі "замінували" два військкомати

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, 4 серпня в чергову частину Миколаївського міського управління міліції надійшов дзвінок від чергового Держслужби надзвичайних ситуацій, який повідомив, що на пульт «101» надійшов сигнал про замінування військкомату Ленінського району. Невідомий чоловік повідомив, що менш як через 30 хвилин станеться вибух.

Аналогічне повідомлення, але вже про замінування військкомату Заводського району надійшло в чергову частину Заводського райвідділу міліції.

"На місце виїхали всі служби екстреного виклику, кінологи із службовими собаками, а також співробітники вибухотехнічної служби. Райони можливої небезпеки були оточені, охорону громадського порядку і рух автотранспорту забезпечували співробітники БПС і ДАІ", - повідомили в міліції.

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Наразі штатну роботу установ відновлено.

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