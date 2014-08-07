В Одесі над продавцем курильних сумішей ледь не влаштували самосуд

Як повідомила УНІАН старший інспектор зі зв'язків із громадськістю Одеського міського управління МВС Тетяна Хмельницька, люди зібралися біля «точки» збуту сумішей, розташованої за адресою Велика Арнаутська, 97. Всього зібралося близько 70 чоловік. Чоловіки, в основному, молоді люди, здійснили спробу вибити вхідні броньовані двері. За словами очевидців, натовп поводився агресивно, нападу також піддався журналіст, який вів фотографування, – у нього відібрали гроші, завдали удару по обличчю. Деякі з учасників акції заявили, що їхня агресія пов'язана зі смертю товаришів, які вживали речовину, придбану в цьому магазині.

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«Добре, що серед присутніх знайшлися люди, які зрозуміли, що необхідно викликати міліцію. На місце прибули правоохоронці. Продавця затримано до з'ясування обставин. Прохання до громадськості – про виявлення «точок», в яких торгують курильними сумішами, повідомляти в міліцію – в чергову частину або в найближчий райвідділ. Не слід влаштовувати самосуд», - наголосила Хмельницька.

За її словами, в даний час поки що ніхто з представників ЗМІ до міліції зі скаргою не звертався. «Не виключено, що це відбудеться сьогодні», - сказала старший інспектор.

Вона також повідомила, що міліція встановила особу продавця. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за попередньою кваліфікацією ст. 307 Кримінального кодексу (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вилучену речовину направлено на експертизу.