Завтра в Україну повернеться африканська спека

8 серпня в Україні знову посилиться спека, яка місцями досягатиме +34+36 градусів. У більшості областей температура повітря становитиме +29+33 градуси.

Сприятиме додатковому прогріванню повітря ясна суха сонячна погода. Проте у західних областях місцями можливі короткочасні грозові дощі, в окремих районах – град. У західній частині очікуються грозові дощі, у Тернопільській та Хмельницькій областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +15+22, вдень +30+35 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30+34 градуси. У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30+36 градусів. На сході очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі +20+25, вдень +29+34 градуси. У південній частині пануватиме ясна сонячна погода. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+36 градусів. Читайте такожАномальна спека в Україні триматиметься до середини серпня У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +20+22, вдень +30+32 градуси. Вітер в Україні очікується східний та північно-східний, 5-12 м/с.

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