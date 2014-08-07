Завтра в Україну повернеться африканська спека
8 серпня в Україні знову посилиться спека, яка місцями досягатиме +34+36 градусів. У більшості областей температура повітря становитиме +29+33 градуси.
Сприятиме додатковому прогріванню повітря ясна суха сонячна погода. Проте у західних областях місцями можливі короткочасні грозові дощі, в окремих районах – град.
У західній частині очікуються грозові дощі, у Тернопільській та Хмельницькій областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +15+22, вдень +30+35 градусів.
У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30+34 градуси.
У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30+36 градусів.
На сході очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі +20+25, вдень +29+34 градуси.
У південній частині пануватиме ясна сонячна погода. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+36 градусів.
Читайте такожАномальна спека в Україні триматиметься до середини серпня
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +20+22, вдень +30+32 градуси.
Вітер в Україні очікується східний та північно-східний, 5-12 м/с.