Завтра в Україну повернеться африканська спека

14:19, 07 серпня 2014
Суспільство
0 0

8 серпня в Україні знову посилиться спека, яка місцями досягатиме +34+36 градусів. У більшості областей температура повітря становитиме +29+33 градуси.

Жара в Украине продолжается / ТСН

Сприятиме додатковому прогріванню повітря ясна суха сонячна погода. Проте у західних областях місцями можливі короткочасні грозові дощі, в окремих районах – град.

У західній частині очікуються грозові дощі, у Тернопільській та Хмельницькій областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +15+22, вдень +30+35 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +18+24, вдень  +30+34 градуси.

У центральних областях  переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30+36 градусів.

На сході очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі +20+25, вдень +29+34 градуси.

У південній частині пануватиме ясна сонячна погода. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+36 градусів.

Читайте такожАномальна спека в Україні триматиметься до середини серпня

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +20+22, вдень +30+32 градуси.

Вітер в Україні очікується східний та північно-східний,  5-12 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter