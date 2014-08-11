Під кінець тижня в Україну прийде прохолода

15 серпня похолодання посилиться до +22 +26 градусів, а протягом 16-17 серпня спека почне істотно слабшати, за винятком південної частини та південного сходу України.

Про це пише сайт opogode.

Суха погода домінуватиме, однак локальні дощі найбільш ймовірні у західних областях, а 15 серпня там пройдуть сильні зливи з грозами, градом та шквалами.

16 серпня в західній частині та на півночі України буде пануватиме холодний атмосферний фронт із заходу Європи, який зумовить дощі та припинення спекотної погоди.

У Києві протягом тижня переважатиме висока температура повітря, проте 16 серпня почнеться послаблення спеки на 4-10 градусів. Грозові дощі найбільш можливі 16 серпня, з градом та шквалами.

Різка зміна погоди з суттєвими коливаннями атмосферного тиску може негативно вплинути на стан здоров’я людей із проблемами артеріального тиску, судин та серця.