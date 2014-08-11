Терористи знову пошкодили канал Сіверський Донець - Донбас
Канал Сіверський Донець - Донбас знову було пошкоджено в результаті бойових дій.
Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на прес-службу компанії "Вода Донбасу".
Наразі співробітники компанії працюють на аварійних ділянках.
"Червоноармійська фільтрувальна станція працює, вода подається в Селідове, Новогродівка, Гірник, Українськ, Димитров, Білозерське, Білицьке. Однак в Красноармійську відсутнє водопостачання внаслідок пошкодження трубопроводу в місті", - поінформували в компанії.
Також складною ситуація залишається в Торезі, де фахівці намагаються перерозподілити наявні обсяги води, щоб забезпечити водопостачання всіх споживачів.
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У Сніжному вода подається в скороченому режимі.
Разом з тим, у Горлівці запущено першу фільтрувальну станцію, і за умови подачі електроенергії на другу фільтрувальну станцію, водопостачання міста відновиться на 60%.
Також вода також почала подаватися у Волноваху, Докучаєвськ, Вугледар і сусідні населені пункти.
Крім того, всі насосні станції запущені у Шахтарську, однак вода поки подається за графіком.
Нагадаємо, канал Сіверський Донець-Донбас неодноразово обстрілювався терористами, що ставило під загрозу водопостачання регіону.
28 липня після останнього обстрілу бойовиків канал відновив свою роботу.