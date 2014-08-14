Сьогодні православні святкують Медовий Спас

У цей день в храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай. Саме тому цей день називають Медовим Спасом.

Також, сьогодні починається Успенський піст, який встановлений перед великими святами Преображення Господнього та Успіння Божої Матері. Успенський піст триватиме два тижні до 28 серпня.

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