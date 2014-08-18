У Одесі художники проведуть благодійний аукціон з метою збирання коштів на потреби армії

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, аукціон відбудеться в рамках виставки одеських художників, присвяченої святкуванню 23-ї річниці Незалежності України.

Виставка проходитиме в залах Воронцовського палацу на Приморському бульварі.

«Виставка проходить у рамках благодійної акції, організованої Одеською обласною організацією Національної спілки художників - «Чорноморська мистецька сотня – Збройним силам України». Будуть представлені полотна, виконані в різній техніці та стилях», - розповіли в департаменті.Читайте такожЧемпіонка світу з боксу Шатернікова допоможе армії виставивши на аукціон свій чемпіонський пояс

«У рамках акції заплановано проведення благодійного аукціону. Кошти від реалізації робіт будуть передані на потреби Української армії. Частина робіт призначається для оздоблення казарм, зокрема, тих, які споруджують для десантників під Миколаєвом. Організатори акції кажуть : «Наші воїни, відірвані від рідних і близьких, особливо потребують краси і спокою, які несуть в собі твори мистецтва», - повідомили в департаменті, зазначивши, що вхід на виставку вільний для всіх охочих.

Куратором проекту є Заслужений художник України Анатолій Кравченко. Організатори планують перетворити виставку, яка триватиме в Одесі з 19 по 29 серпня, на пересувну – вони хочуть показати її в Києві та інших містах України.