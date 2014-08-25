На Луганщині терористи розстріляли активіста "ЛНР" - ЗМІ

В результаті з офіційним формулюванням "за бандитизм" був розстріляний Володимир Верьовка.

Про це повідомляють місцеві жителі, пише Інформатор.

Нагадаємо, громадянин Верьовка активно брав участь у сепаратистських акціях і захопленнях адміністративних будівель міста.

Читайте такожУ Луганську за обстрілу бойовиками були поранені 68 мирних жителів

У тому числі, він був у групі сепаратистів Ровеньок, озброєних вогнепальною зброєю, які намагалися захопити адміністративну будівлю Ровеньківського міського відділу міліції в травні 2014 року.