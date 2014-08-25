На Луганщині терористи розстріляли активіста "ЛНР" - ЗМІ
02:12, 25 серпня 2014Суспільство
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У Ровеньках виник черговий конфлікт між місцевими терористами ЛНР і російськими найманцями.
REUTERS
В результаті з офіційним формулюванням "за бандитизм" був розстріляний Володимир Верьовка.
Про це повідомляють місцеві жителі, пише Інформатор.
Нагадаємо, громадянин Верьовка активно брав участь у сепаратистських акціях і захопленнях адміністративних будівель міста.
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У тому числі, він був у групі сепаратистів Ровеньок, озброєних вогнепальною зброєю, які намагалися захопити адміністративну будівлю Ровеньківського міського відділу міліції в травні 2014 року.
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