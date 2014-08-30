Олімпійські чемпіони з Хмельниччини виставили на аукціон свої нагороди, щоб підтримати солдатів

Як переда кореспондент УНІАН, олімпійський чемпіон 1976 року з веслування Сергій Нагорний і олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені вже зареєстрували власні нагороди на сайті aukro.ua.

Зокрема, Нагорний виставив на аукціон три нагороди з чемпіонату світу. Він пропонує купити його золоту медаль не менш як за 20 тис. грн., бронзові – по 10 тис. грн.Читайте такожВолодимир Кличко передав рукавички з автографом на аукціон для потреб української армії

Мерлені запропонувала купити на аукціоні кубок та золоту медаль.

“Сьогодні важливішим є життя солдатів АТО, котрі постраждали під час воєнних дій. Тому із задоволенням виставляю на аукціон свій кубок. Виручені кошти власноручно роздам поміж постраждалих солдатів”, - сказала Мерлені в інтерв’ю місцевому «33-му каналу».