В Одесі пройшов мітинг проти військової агресії Росії

Як передає кореспондент УНІАН, на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку, зібралися сотні містян.

Вони прийшли з прапорами України та Євросоюзу, чорно-червоним прапором, із жовто-блакитною символікою на одязі, а також із різноманітними плакатами антивоєнного змісту й закликами зупинити агресію президента Росії Володимира Путіна, зокрема, такими«Россияне, остановите маньяка Путина», «Путин, иди домой», «Путин вон!», «Мой брат - Каин?» тощо.

Частина людей були одягнені у вишиванки, багато хто прийшов із дітьми. Також до пам`ятника підігнали броньовану розвідувальну дозорну машину (БРДМ) із прапором України.

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Люди по черзі підходять до мікрофону, щоб висловитися проти військової агресії, й, звертаючись до російського народу, просять «вплинути на Путіна».

Один із активістів місцевого Євромайдану Андрій Юсов запропонував звернутися до президента США Барака Обами з проханням відновити в Одесі функціонування американського консульства, яке працювало в місті до 1918 року. (Пізніше воно припинило існування за наказом радянської влади). Всі присутні підтримали ініціативу Юсова.