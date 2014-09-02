В Україні хочуть заборонити кіно РФ, що звеличує російських силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Держкіно Пилип Іллєнко повідомив на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що в українському суспільстві триває дискусія з приводу доцільності показу фільмів, зокрема про діяльність російських правоохоронців, силовиків, а також з участю акторів, які негативно говорять про Україну.

“Ми не можемо не реагувати на думку суспільства, яка вже практично сформована й активно до нас доноситься”, - підкреслив Іллєнко.

Читайте такожУ Нацраді підтримують ініціативу щодо обмеження російського контенту на українському ТБВін пояснив, що Держкіно пропонує заборонити показ кінопродукції, яка “вироблена в Російській Федерації і яка містять позитивних героїв, які мають відношення до спецслужб чи державних органів РФ, чи то її ідеологічних попередників”, а також творів, в яких фігурують тимчасово окуповані українські території, а також фільми, в яких українці є негативними персонажами, в яких перекручуються історичні факти про Україну, а також, якщо автори чи виконавці головних ролей цих фільмів підтримали окупацію українських земель і агресію Російської Федерації проти України.

“В мене є ініціатива, і це вже ініціатива Державного агентства з питань кіно, яку ми належним чином оформимо і направимо найближчим часом найвищому керівництву держави, зокрема у Кабінет міністрів та інші органи, які уповноважені приймати відповідні рішення”, - повідомив Іллєнко.

За його словами, на сьогодні Держкіно разом з експертною радою має можливість приймати рішення щодо видачі прокатних посвідчень на кінопродукти.

Читайте такожНацрада закликала канали не показувати фільми про російських солдат“Але на сьогодні це індивідуальна робота над кожним фільмом. Зараз ми виступаємо з ініціативою запровадити чіткі загальні критерії і відповідні культурні обмеження, щоб захистити свій інформаційний простір не в індивідуальному порядку, а в загальному”, - зазначив голова Іллєнко.

“Мені здається, що ми вже дійшли до тієї межі, коли це питання слід адресувати не експертам і перекладати на них відповідальність, а коли держава має чітко сказати своє слово щодо захисту інформаційного простору. Тобто, визначити чіткі критерії, щоб заборонити до демонстрації в Україні телесеріали, фільми, які несуть в собі загрозу національним інтересам України”, - наголосив Іллєнко.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Група «1+1 медіа» була ініціатором відмови від трансляції російських серіалів, які вихваляють збройні сили Росії та ФСБ. На телеканалах цієї групи були зняті з показу відповідні продукти.

2 травня Група «1+1 медіа» звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та генерального прокурора України з вимогою терміново дати оцінку фактам показу та популяризації фільмів та серіалів, що вихваляють міць збройних сил Російської Федерації на українських телеканалах.