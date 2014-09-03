В Одесі з'явився сквер "Історія футболу" (фоторепортаж)

В Одесі відкрився сквер «Історія футболу».

Як передає кореспондент УНІАН, сквер створено на території зеленої зони, розташованої по проспекту Маршала Жукова, 14-в. Урочистості приурочено до 220-річчя міста.

У сквері облаштовано Алею кубків - на гранітних постаментах встановлено копії футбольних кубків світу. На стелах вибито назви футбольних клубів, що володіли цими трофеями в різні роки.

Читайте такожВ Одесі до 220-річчя міста зібралися дві тисячі велосипедистів у тільняшках

У центрі скверу – гранітна композиція, присвячена вітчизняним володарям «Золотого м'яча». На 7-тонній колоні висічено фігури Олега Блохіна, Ігоря Бєланова і Андрія Шевченка.

В урочистостях з нагоди відкриття скверу брав участь Бєланов.

За словами організаторів, у перспективі – облаштування в сквері експозиції, присвяченої історії футбольного клубу «Чорноморець» (Одеса).

Читайте такожВ Одесі пройшов мітинг проти військової агресії Росії

Як повідомляв УНІАН, 31 липня виконком Одеської міської ради вирішив створити сквер «Історія футболу».

2 вересня Одеса відзначила 220-річчя. Багато заходів, включаючи святковий феєрверк, через ситуацію в країні скасували.