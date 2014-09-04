Луганськ обстрілюють рідше, немає електроенергії і зв'язку, вода йде самопливом

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за інформацією жителів, обстрілювати обласний центр почали рідше.

Разом з тим, за повідомленнями очевидців, у результаті збройних протистоянь у кварталі Південний постраждала будівля дитсадка №29, зафіксовані пошкодження житлових будинків на вулицях 2-а Червонопрапорна і Чорноморська, в кварталі Алексєєва й інших районах.Читайте такожУ Луганську вже місяць немає світла, води і зв'язку

У продажу є найнеобхідніші продукти харчування, за якими шикуються довгі черги. Також люди повідомляють, що в місті роздають пакети з гуманітарною допомогою.

В окремих будинках і районах Луганська з'явилася вода, яка йде самопливом.

Проблемним залишається питання відсутності виплат зарплат, пенсій і соціальних виплат, через що у багатьох закінчуються грошові кошти.

Працівники комунальних служб, попри вкрай напружену ситуацію, продовжують виконувати свою роботу і прибирати сміття з території міста.

Проводяться роботи з відновлення інфраструктури і наведення порядку в місті. Так, найближчими вихідними заплановано провести загальноміський суботник.