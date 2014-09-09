У Донецьку - тихо, проводяться відновлювальні роботи - міськрада

Станом на 13.30 у Донецьку тихо, повідомлення від містян про перестрілки або якісь інші події у районах не надходять.

Як повідомляється на сайті Донецької міської ради, у першій половині дня фахівці енергопостачальних підприємств "заживили" одну підстанцію в Київському районі і чотири трансформаторні підстанції в Петровському районі.

Читайте такожВночі в Донецьку знову стріляли, поранено одного мирного жителя

Крім відновних робіт, на пошкоджених мережах у Донецьку продовжується планова підготовка джерел теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні працюють 73 котельних ККП "Донецькміськтепломережа", що забезпечують гарячою водою жителів міста. Ще 21 котельна знаходиться на плановому ремонті для підготовки устаткування до опалювального періоду.

Всі регламентні роботи з підготовки теплового господарства до опалювального періоду ведуться згідно з графіком.