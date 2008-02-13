Дністровську воду продовжують посилено хлорувати

З урахуванням забруднення Дністра скиданням каналізаційних стоків у Тирасполі співробітники одеського водопостачального підприємства «Інфоксводоканал» продовжують посилено хлорувати воду, що подається в оселі одеситів і жителів довколишніх міст.

«Сьогодні, як і 12 лютого, рівень хлорування води, за узгодженням з санепідемстанцією, підвищений на 50%», - заявив заступник директора підприємства «Інфоксводоканал» Олег ВОЙТЕНКО, виступаючи на засіданні постійної депутатської комісії Одеської міськради з екології і надзвичайних ситуацій.

Очищати воду за допомогою опромінювання її ультрафіолетом, за його словами на водозабірній станції „Дністер” неможливо, оскільки пілотний проект на водозабірній станції не здійснений через відсутність 10-мільйонних коштів.

У свою чергу, заступник начальника Одеського облуправління МНС Анатолій ВАСИЛЬЧЕНКО запевнив депутатів і журналістів, що «говорити про екологічну катастрофу у зв`язку зі скиданням придністровцями фекальних вод у Дністер не можна. Хоча, за підрахунками фахівців, 8 лютого у Дністер потрапило приблизно 2,7 тис. кубометрів неочищених фекальних стоків».

Населенню Одеси фахівці рекомендують кип`ятити воду і не менш як дві години відстоювати перед вживанням.

Разом із тим, за словами заступника начальника облуправління з екології і охорони природного середовища Валентини КРУТЯКОВОЇ, «скоріше за все, Україна не вимагатиме компенсацій від Республіки Молдова за забруднення дністровської води. Облуправління вже неодноразово зверталося до Міністерства закордонних справ України з проханнями вжити заходів до укладення міжнародної угоди з переліком конкретних заходів з попереджання забруднення річки. Проте досі якихось угод із РМ зовнішньополітичне відомство України не підписувало, немає можливості пред`явити претензії за повторне скидання фекалій до Дністра і до керівництва самопроголошеного Придністров`я».