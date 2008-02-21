У Тернополі від опалення відключили 16 гуртожитків, які перебувають на балансі ВАТ “Текстерно”.

Як пояснила кореспонденту УНІАН голова правління ВАТ “Текстерно” Катерина АЛЕКСАНДРОВА, припинення опалення зумовлено тим, що “Тернопільміськгаз” припинив подачу газу для відомчої котельні підприємства через борги.

“ЖЕК №7 заборгував 100 тис. грн., мешканці гуртожитків - 500 тис. грн.”, - повідомила К.АЛЕКСАНДРОВА. Вона нагадала, що керівництво заводу неодноразово попереджало мешканців про можливі наслідки, якщо вони не розраховуватимуться з боргами. “Ми навіть у листопаді та грудні прізвища найбільших боржників публікували на рекламних сіті-лайтах, 80 справ по боржниках зараз у суді. Але багато людей навіть не забезпечують поточних розрахунків”, - зауважила К.АЛЕКСАНДРОВА.

За її словами, газовики пообіцяли відновити газопостачання лише за умови, що буде погашено 250 тис. грн. боргу. Наразі ж котельня залишається опломбованою. “Газ відключив “Тернопільміськгаз”, адміністрація ВАТ “Текстерно” за це відповідальності не несе. Ми робили все, що могли, аби цього не сталося. Тепер у людей тільки дорога - до каси, і крапка”, — підсумувала К.АЛЕКСАНДРОВА.