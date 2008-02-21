Євросоюз не збирається допомагати Україні в суперечці з Росією

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко у четвер у Москві планує обговорити питання постачання газу із керівником „Газпрому“ Олексієм Міллером. Напередодні секретаріат президента назвав наміри Тимошенко спробою дезавуювати домовленості Ющенка з Путіним. Водночас Україні не варто розраховувати на допомогу Євросоюзу в нинішній газовій суперечці. Таку думку в інтерв’ю “Німецькій хвилі” висловила експерт Французького інституту міжнародної політики Сюзанне Ніс.

За словами Сюзанне Ніс, Євросоюз нині не має бажання підтримувати Україну. Такі настрої панували і під час конференції з питань енергетики, яку нещодавно організовував Французький інститут міжнародної політики. Експерт вважає, що нині в Брюсселі ситуацію оцінюють по-іншому. “Два роки тому тут вважали, що Україна однозначно є жертвою. А Росія проводила агресивну стратегію. Сьогодні усі говорять, що Україна невірно поводитьcя.” – зазначає Сюзанне Ніс. До того ж, на думку експерта, в ЄС вважають, що завдяки дешевим російським енергоносіям Україна має змогу виробляти недорогу продукцію і проводить політику демпінгу стосовно європейських виробників.