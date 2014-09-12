"5 канал" припинив мовлення через повідомлення про мінування
11:41, 12 вересня 2014Суспільство
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"5 канал" близько 11.00 припинив мовлення через повідомлення про мінування його офісу.
Офіс "5 каналу" знову замінували / фото "5 канал"
Про це йдеться в новинній стрічці телеканалу. "Через повідомлення про мінування мовлення "5 каналу" тимчасово припинено", - йдеться в повідомленні. Інші подробиці не повідомляються.
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Зазначимо, що мовлення "5 каналу" вже не раз припинялося через повідомлення про мінування. Останній раз повідомлення про мінування офісу каналу надійшло в міліцію 25 липня, однак тоді співробітники міліції не знайшли вибухівку.
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